Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 33 ve 34’üncü maddeleri kapsamında UYAP kayıtlarına göre incelenen hizmet bilgileri göz önünde bulundurularak, 15 yıl üzerinde aynı ağır ceza bölgesinde görev yapan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının bölge esasına göre atanmaları değerlendirilmeye alınacak. Bu kapsamda, kararnamesi alınacak olup isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında naklen atanma talebinde bulunabilecekleri gibi, talepte bulunmayanların atamaları da ihtiyaç duyulan başka kurumlara re’sen yapılabilecek.





Önemli bir diğer husus ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (4/B) maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemeler.































