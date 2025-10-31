Cuma namazı 31 Ekim 2025: Bu hafta cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet cuma namazı vakitleri





Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?





Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz namazdır. Bunun öncesinde dört rekât sünnet, farzın ardından ise yine dört rekât sünnet namazı kılınır.

Toplamda sekiz rekâtlık ibadet, hutbenin ardından cemaatle eda edilir.





Diyanet’in bu haftaki hutbesi “Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet” başlığıyla okunacak. Hutbede aile bağlarının güçlendirilmesi, merhamet ve sevginin toplumsal huzura katkısı vurgulanacak.



