Cuma namazı 31 Ekim 2025: Bu hafta cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Ekim 2025 Cuma namazı saatlerini il il duyurdu. Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman, haftanın en mübarek günü olan cuma namazını kılmak için camilere yönelirken, bu haftaki hutbenin konusu “Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet” olarak belirlendi. Öğle ezanı vaktiyle birlikte cemaatin saf tutacağı cuma namazı, her şehirde farklı saatlerde başlayacak. İstanbul’da 12.53, Ankara’da 12.37, İzmir’de ise 13.00’da kılınacak olan cuma namazı, Diyanet’in belirlediği takvime göre eda edilecek. Vatandaşlar, bulundukları ilin cuma namazı saatini namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
Bu hafta Cuma namazı saatleri açıklandı
İstanbul: 12.53
Ankara: 12.37
İzmir: 13.00
Bursa: 12.55
Kocaeli: 12.52
Adana: 12.27
Diğer illerdeki cuma namazı saatleri, Diyanet’in resmi “namazvakitleri.diyanet.gov.tr” sitesinden il seçilerek görüntülenebiliyor.
Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz namazdır. Bunun öncesinde dört rekât sünnet, farzın ardından ise yine dört rekât sünnet namazı kılınır.
Toplamda sekiz rekâtlık ibadet, hutbenin ardından cemaatle eda edilir.
Diyanet’in bu haftaki hutbesi “Ailede Huzurun Kaynağı: Merhamet ve Muhabbet” başlığıyla okunacak. Hutbede aile bağlarının güçlendirilmesi, merhamet ve sevginin toplumsal huzura katkısı vurgulanacak.
Cuma namazı ne kadar sürer?
Cuma namazı; hutbe, farz ve sünnetlerle birlikte genellikle 30 ila 40 dakika arasında tamamlanıyor. Camilerde hutbe okunurken, cemaatin huzur içinde dinlemesi ve telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durması tavsiye ediliyor.
Cuma Namazının Hükmü
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresinde (www.kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgiler şu şekildedir;
Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10). Hz. Peygamber, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), “Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), “Allâh, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu’a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.
Cuma Namazı ile Yükümlü Olmanın Şartları
Cuma namazı, akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaata gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zira Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her Müslüman’a farz olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; Ebû Muhammed el-Bağavî, Mesabihu’s-Sünne, I/470). Ancak Cuma namazını kılmaları halinde bu kimselerin namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.