Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 26 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 26 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10:5226/11/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren farklı büyüklüklerde hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 26 Kasım 2025 tarihli son depremler listesi, merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileriyle birlikte erişime açıldı.

AFAD ile Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri eş zamanlı olarak paylaşmayı sürdürüyor. Bugün çeşitli illerde art arda kaydedilen sarsıntılar, vatandaşların yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını sorgulamasına neden oldu. “Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” sorularının yanıtları için 26 Kasım 2025 güncel son depremler listesi araştırılıyor.

BALIKESİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.09’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

3.0 büyüklüğündeki deprem, 12.75 kilometre derinlikte kaydedildi.

26 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

2025-11-26 07:09:13 39.20861 28.15056 12.75 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

#Deprem
#afad
#kandilli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ek öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı