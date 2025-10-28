DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 28 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD verilerine göre saat 22.14’te meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Bakan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 3 bina ve 1 dükkanda hasar oluştuğunu duyurdu.