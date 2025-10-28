DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 28 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Balıkesir’de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 6.1 olarak ölçüldü. İstanbul, İzmir ve çevre illerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik yaşarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 bina ve 1 dükkanda yıkım meydana geldiğini açıkladı.
Balıkesir’de korkutan deprem! AFAD verilerine göre saat 22.14’te meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Bakan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 3 bina ve 1 dükkanda hasar oluştuğunu duyurdu.
BALIKESİR'DE DEPREM! İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ
AFAD, Balıkesir'de 22.48 sıralarında 6.1 büyüklüğünde 5.99 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
22.50 sıralarında Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
23.04'te de Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA!
AFAD tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.