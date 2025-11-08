Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Kasım 2025
Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 8 Kasım 2025 son depremler listesi.
AFAD en son depremler listesi
AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER
2025-11-08 08:01:49 39.14583 28.07167 8.25 ML 2.2 Akhisar (Manisa)
2025-11-08 08:00:29 40.84333 28.14528 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [20.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-11-08 07:50:12 40.05472 36.03306 18.26 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2025-11-08 07:36:47 39.1575 28.25417 6.56 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:22:03 39.18583 28.21583 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:18:35 39.22611 28.18444 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:07:47 39.22778 28.18833 6.75 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:02:45 38.89389 28.33111 7.0 ML 2.4 Gördes (Manisa)
2025-11-08 06:56:48 40.26333 29.23583 9.58 ML 1.6 Gürsu (Bursa)
2025-11-08 06:54:29 39.21806 28.16278 14.27 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:33:16 39.495 38.46528 6.74 ML 1.4 İliç (Erzincan)
2025-11-08 06:30:55 39.20806 28.31806 8.2 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:16:42 39.19167 28.32194 5.05 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:04:33 39.25583 28.14972 5.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:01:27 40.1875 31.77083 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-11-08 05:56:08 39.19278 28.14194 7.62 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:52:32 39.21806 28.17278 10.57 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:50:32 39.16056 28.30333 12.08 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:49:03 39.38778 27.99306 13.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-08 05:41:43 39.19667 28.30639 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:40:03 39.14639 28.32833 7.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:37:07 36.74361 25.73028 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-11-08 05:27:44 39.15611 28.25917 5.01 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:07:39 39.21083 28.32472 10.68 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:05:51 39.18944 28.21944 8.53 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:50:24 39.20694 28.18944 7.07 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:45:33 39.07444 28.16667 6.2 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2025-11-08 04:32:06 40.41861 28.05389 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [04.73 km] Bandırma (Balıkesir)
2025-11-08 04:29:07 39.17417 28.23472 6.41 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)