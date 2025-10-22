AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve derinliğine ilgili bilgileri merak ediyor. İşte 22 Ekim 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi
22 EKİM SON DEPREMLER
Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-22 08:23:26 39.21139 28.06167 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 08:09:46 37.63722 35.90444 5.38 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-10-22 08:08:24 39.17167 28.18167 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 07:46:32 37.725 36.10306 7.05 ML 0.9 Sumbas (Osmaniye)
2025-10-22 07:35:36 39.275 28.14778 5.79 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 07:31:38 39.27111 28.95361 6.24 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-10-22 07:31:34 36.65306 28.49583 36.84 ML 1.7 Akdeniz - [19.82 km] Ortaca (Muğla)
2025-10-22 07:20:53 38.11861 27.36944 9.53 ML 2.1 Torbalı (İzmir)
2025-10-22 07:10:38 39.17917 28.16444 8.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 06:50:50 39.23806 28.97417 10.95 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-10-22 06:32:14 38.53889 38.09389 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2025-10-22 06:29:58 39.27306 28.13944 6.97 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 06:26:48 38.90222 38.13944 8.62 ML 1.4 Arguvan (Malatya)
2025-10-22 06:14:58 36.45306 28.48472 20.04 ML 1.4 Akdeniz - [35.04 km] Ortaca (Muğla)
2025-10-22 06:10:32 39.15528 28.19444 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 06:09:20 37.65028 35.84167 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-10-22 05:56:48 37.72111 36.07417 7.03 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2025-10-22 05:52:06 39.24139 28.95694 7.05 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-22 05:45:24 36.61306 28.51778 34.46 MW 4.5 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
2025-10-22 05:30:33 38.25778 38.13528 6.94 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)