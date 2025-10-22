AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi