TOKİ başvuru şartları neler, kimler 500 bin sosyal konutlara başvurabilecek?

Projeye, 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin, eşi ve çocukları dâhil olmak üzere üzerlerine kayıtlı herhangi bir tapulu konut bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri; İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise en fazla 127 bin TL olacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulacak.)

Başvuru yapılacak bölgede (il, ilçe ya da belde) adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için, nüfusa kayıtlı olma ya da en az 1 yıldır ikamet etme koşulu geçerli olacak.



