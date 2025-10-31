Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki depremzedeler için TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Deprem bölgesindekiler TOKİ sosyal konutlara nasıl başvuracak, ikametgah şartı aranacak mı?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. TOKİ’nin 500 bin konutluk projesine ilişkin şartlar, başvuru tarihleri ve ödeme planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunulacak. Buna göre konutlar, 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde inşa edilecek. Milyonların merakla beklediği TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınmaya başlayacak. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut, kura çekimi sonrasında hak sahiplerine teslim edilecek. İşte depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim? sorusunun cevabı.
Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?
Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” deprem bölgesinde yer alan 11 il projesinde ikamet ile ilgili; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) şartı aranacaktır.
TOKİ başvuru şartları neler, kimler 500 bin sosyal konutlara başvurabilecek?
Projeye, 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek.
Başvuru sahiplerinin, eşi ve çocukları dâhil olmak üzere üzerlerine kayıtlı herhangi bir tapulu konut bulunmayacak.
Hane halkı aylık net geliri; İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise en fazla 127 bin TL olacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulacak.)
Başvuru yapılacak bölgede (il, ilçe ya da belde) adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için, nüfusa kayıtlı olma ya da en az 1 yıldır ikamet etme koşulu geçerli olacak.
TOKİ ödemeleri nasıl olacak?
Merak edilen bir diğer konu ise ödemelerin nasıl yapılacağı. Vatandaşlar bu konu hakkında çok fazla sorguluyor. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Öte yandan İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Son olarak İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.