DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMASI: 2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans programlarına yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci gündeme geldi. 20 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın ardından ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül’de duyurulmuştu. Şimdi gözler ÖSYM tarafından açıklanacak ek tercih takvimine çevrildi.
DGS 2025 adayları, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecini merakla bekliyor. 20 Temmuz’da yapılan sınavın sonuçları 8 Eylül’de ilan edilmiş, ancak bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir şans anlamına gelen ek tercihler için tarih duyurusu bekleniyor.
2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla ek terci işlemleri başlayacak. 2024 DGS için tercihler 18-24 Eylül tarihlerinde alınmış, sonuçları da 27 Eylül'de açıklanmıştı. Söz konusu dönem için ek tercihler 25-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS ek yerleştirme sürecinin Ekim ayı ikinci haftasında başlıyor olması gerekiyor.
Öte yandan 2023 yılında tercihler 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaydı. Sonuçlar 11 Eylül'de açıklandı. Ek yerleştirmeler için başvuru süreci ise 29 Eylül - 4 Ekim arasında tamamlandı.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI (SAYISAL VERİLER)
2025 DGS ile; örgün, uzaktan ve açıköğretim alanlarından toplam 103.076 aday tercih yaptı. 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634 aday yerleşti. 19 bin 089 boş kontenjan kaldı. Adayların tercih yapabileceği 7 bin 288 program yer alıyor.