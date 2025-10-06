DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla ek terci işlemleri başlayacak. 2024 DGS için tercihler 18-24 Eylül tarihlerinde alınmış, sonuçları da 27 Eylül'de açıklanmıştı. Söz konusu dönem için ek tercihler 25-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS ek yerleştirme sürecinin Ekim ayı ikinci haftasında başlıyor olması gerekiyor.