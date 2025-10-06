Yeni Şafak
DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

11:386/10/2025, Pazartesi
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek tercih süreci gündeme geldi. 20 Temmuz’da yapılan sınavın ardından lisans programlarına yerleşemeyen adaylar, ikinci şans niteliğindeki ek yerleştirme dönemini bekliyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı DGS ek tercih kılavuzu ve takvimiyle başvuru tarihleri belli olacak.

DGS ek tercih takvimi için geri sayım başladı. 8 Eylül’de açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarının ardından, lisans programına giremeyen adaylar gözlerini ÖSYM’den gelecek duyuruya çevirdi. 20 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın ardından boş kalan kontenjanlar için yeni tercih dönemi yakın zamanda başlayacak.

2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla ek terci işlemleri başlayacak. 2024 DGS için tercihler 18-24 Eylül tarihlerinde alınmış, sonuçları da 27 Eylül'de açıklanmıştı. Söz konusu dönem için ek tercihler 25-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti. Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS ek yerleştirme sürecinin Ekim ayı ikinci haftasında başlıyor olması gerekiyor.

Öte yandan 2023 yılında tercihler 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaydı. Sonuçlar 11 Eylül'de açıklandı. Ek yerleştirmeler için başvuru süreci ise 29 Eylül - 4 Ekim arasında tamamlandı.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI (SAYISAL VERİLER)

2025 DGS ile; örgün, uzaktan ve açıköğretim alanlarından toplam 103.076 aday tercih yaptı. 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634 aday yerleşti. 19 bin 089 boş kontenjan kaldı. Adayların tercih yapabileceği 7 bin 288 program yer alıyor.

