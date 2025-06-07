DGS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2025 DGS başvuru tarihleri

DGS geç başvuru tarihi, ücreti ve önlisans programını lisansa yükseltmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınan başvuru sürecini kaçıran adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre DGS geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 2025 DGS geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte, konuya dair detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) önlisans öğrencilerinin lisans eğitimine geçişinde kritik bir fırsat sunuyor. 2025 yılı DGS başvuru süreci 2 Haziran’da sona ererken, başvurusunu zamanında yapamayan adaylar için geç başvuru dönemi yaklaşıyor. Peki, 2025 DGS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL? İşte ÖSYM tarafından açıklanan son bilgiler ve başvuru detayları…
2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Bu takvime göre, DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri yalnızca bir gün sürecek ve adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
KİMLER GEÇ BAŞVURU YAPABİLİR?
DGS geç başvuru hakkı, normal başvuru süresini kaçıran ancak sınava katılmak isteyen tüm adaylar için bir fırsat sunuyor. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, sınava dair tüm haklardan eksiksiz şekilde yararlanabiliyor. Ancak geç başvurular sadece belirlenen gün içinde ve saat 23:59’a kadar yapılabiliyor.
2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenir. Bu kapsamda 2025 DGS geç başvuru ücreti 1.425 olarak yatırılacak.
DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öncelikle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfasına giriş yapın.
Geç başvuru tarihini kaçırmadan 13 Haziran 2025 tarihinde işlemlerinizi tamamlayın.
Başvuru ücreti olan 1.425 TL’yi belirtilen ödeme yöntemleriyle yatırın.
Başvurunuzun tamamlandığından emin olun.