DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 ÖSYM AİS ile erişime açılacak. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine katılmaları için ÖSYM tarafından düzenlenecek olan söz konusu sınavın geç başvuruları 13 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. Öğrenciler, 2 yıl süren ön lisans eğitimlerinin ardından 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek için DGS sınavına olan hazırlıklarını tamamladı. Adaylar şimdi DGS giriş yerleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınav yeri sorgulama ekranı

1 /5 DGS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı ile yayınlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerini T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile alabilecekler. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. Peki, 2025 DGS ne zaman, kaç gün kaldı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 2025 DGS sınav takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

2 /5 2025 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. DGS sınavı bu sene 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Bu bilgilere göre DGS sınav yerleri 10 Temmuz tarihinde kadar erişime açılmış olacak.



3 /5 DGS NE ZAMAN YAPILACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. Buna göre DGS 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

4 /5 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimine göre 2025 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak.