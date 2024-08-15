DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. DGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih takvimi netlik kazanacak. DGS tercih kılavuzu sonuçlarla birlikte en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 ÖSYM DGS tercihleri başladı mı, nasıl yapılacak? İşte 2024 DGS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında sonuçların açıklanması ile adayların tercihleri de almaya başlayacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS 2024 tercih işlemleri nasıl yapılacak? İşte, 2024 DGS tercih takviminde son durum...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih süreci henüz başlamadı. Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. DGS tercih kılavuzu paylaşıldığında tarihler de netlik kazanacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Adayların heyecanla bekledikleri DGS tercih kılavuzu yayınlandı. 2024 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre yapılacak.
2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ADAYLAR EN FAZLA 30 TERCİH YAPABİLECEK
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.