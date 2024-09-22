KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı bu hafta sonu yani 22 Eylül’de gerçekleşiyor. 10.15'te başlayacak KPSS DHBT sınavında adaylara 40 soru için 60 dakika süre verilecek. Peki, KPSS DHBT 2024 sınav soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2024 DHBT lisans, önlisans, ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları sorgulama ekranı.
KPSS DHBT sınav soru kitapçıklarının ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda adaylar merak içinde. 22 Eylül Pazar günü KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavına giren adaylar gözünü DHBT sınav soruları görüntüleme ekranına çevirdi. İşte DHBT çıkmış sorular ve cevapları PDF indir ekranı.
202 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. 10.15'te başlayacak ve 11.15’te bitecek sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınavın sonuçları da 16 Ekim tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlenecek. DHBT saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
DHBT soruları ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim DHBT sınavlarının soruları, adayların heyecanla beklediği şekilde aynı gün içinde yayımlanmıştı. Benzer bir beklenti, ÖSYM2024 DHBT sınavı için de mevcut. Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar nefeslerini tutarak soruların ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyor.
DHBT sınav soru ve cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (LİSANS) % 10
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (ÖN LİSANS) % 10
2024 DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DHBT sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.
2024 DHBT sınavına katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden Ersoy, 2024-KPSS DHBT'ye 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın ilisans düzeyinde katılacağını ve bu adayların 98 bin 128'inin kadın, 44 bin 354'ünün erkek olduğunu bildirdi. 2024
DHBT Nedir?
DHBT; Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ifadesinin kısaltmasıdır. İlk defa 2014 yılında yapılmaya başlanan bu sınav, daha önceki dönemlerde farklı bir isimle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaktaydı. 2014 sonrasında ise sınav, ÖSYM tarafından yapılmaya başlanmıştır.
Bu sınava ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları girebilir. KPSS sonrasında yapılan alan sınavıdır ve ilk defa açıktan ya da sözleşmeli olarak atanacak kişilerin belirlenmesi için yapılır. Toplamda 40 sorunun yer aldığı sınava adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyine göre alınırlar. Yani herkese aynı soruların sorulması gibi bir durum söz konusu değildir.
KPSS, DHBT içerisindeki ilk 20 soru DHBT-1, diğer ikinci 20 soru ise DHBT-2 olarak adlandırılır.
DHBT-1, temel din bilgisi sorularından meydana gelir ve tüm öğrenim düzeyindeki adayların cevaplaması gerekir.
DHBT-2 bölümü ise öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir.