Bu sınava ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları girebilir. KPSS sonrasında yapılan alan sınavıdır ve ilk defa açıktan ya da sözleşmeli olarak atanacak kişilerin belirlenmesi için yapılır. Toplamda 40 sorunun yer aldığı sınava adaylar, mezun oldukları öğrenim düzeyine göre alınırlar. Yani herkese aynı soruların sorulması gibi bir durum söz konusu değildir.

KPSS, DHBT içerisindeki ilk 20 soru DHBT-1, diğer ikinci 20 soru ise DHBT-2 olarak adlandırılır.

DHBT-1, temel din bilgisi sorularından meydana gelir ve tüm öğrenim düzeyindeki adayların cevaplaması gerekir.

DHBT-2 bölümü ise öğrenim düzeyine göre farklılık gösterir.