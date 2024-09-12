Diyarbakır deprem konutları kur çekimi, AFAD tarafından düzenlenen hak sahipliği sürecinin önemli bir aşamasından oluşmaktadır. AFAD hak sahipleri kura çekilişi sonrası Diyarbakır kalıcı deprem konutları 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları isim listesi belirlenmekte. Diyarbakır konut kurası AFAD Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilmekte. İşte AFAD Diyarbakır deprem konutları kurası sonuçları hak sahipleri kazananların isim listesi.
Diyarbakır deprem konutları kura çekimi, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşların konut sahibi olma sürecinde önemli bir adımı temsil ediyor. AFAD tarafından yürütülen hak sahipliği süreci sonrasında, Diyarbakır'da inşa edilen deprem konutları için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimi ile birlikte, ev sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek. AFAD deprem konutları hak sahipleri kura sonuçları merak konusu.
Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
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