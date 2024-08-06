Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: 5 Türk şirketi en iyiler listesinde!

ABD'li yayın organı Defense News dergisinin düzenlediği, “Defense News Top 100” listesi güncellendi.“Defense News Top 100” listesinde 5 Türk şirketi birden yer aldı. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi. İşte dünyanın en büyük 100 savunma şirketi...

1 / 4 Defense News dergisinin düzenlediği, “Defense News Top 100” listesi güncellendi. Liste verilerine göre ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, Roketsan 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.

2 / 4 Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini belirterek, “Alanında en iyisi üreterek, oyun değiştirici teknojiler geliştirerek, ihracat odaklı çalışarak, 2030'da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.

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