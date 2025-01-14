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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 listesi belli oldu! İşte İstanbul'un listedeki sırası

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 listesi belli oldu! İşte İstanbul'un listedeki sırası

19:0614/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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The Economist'in İstihbarat Birimi olan Economist Intelligence Unit (EIU), 2025 yılında dünyanın en yaşanılabilir şehirlerini açıkladı. Yaşanabilirlik endeksinde sağlık, istikrar, kültür, eğitim, altyapı ve çevre gibi kategoriler değerlendirildi. Listede Avusturya Başkenti Viyana ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Peki İstanbul ve Ankara kaçıncı sırada? İşte 2025 dünyanın en yaşanılabilir 10 şehri.

Her sene düzenli olarak paylaşılan dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından paylaşıldı. Listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmazken, Viyana geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de ilk sırada yer aldı.


İstanbul ve Ankara'nın da paylaşıldığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri şu şekilde;



1- Viyana, Avusturya

2. Kopenhag, Danimarka

3. Zürih, İsviçre﻿

4. Melbourne, Avustralya

5. Calgary, Kanada

6. Cenevre, İsviçre

7. Sydney, Avustralya

8. Vancouver, Kanada

9. Osaka, Japonya

10. Auckland, Yeni Zelanda

134 - İstanbul, Türkiye

138 - Ankara, Türkiye

#Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri 2025
#İstanbul
#Ankara
#Viyana

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