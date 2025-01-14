Her sene düzenli olarak paylaşılan dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından paylaşıldı. Listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmazken, Viyana geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de ilk sırada yer aldı.





İstanbul ve Ankara'nın da paylaşıldığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri şu şekilde;







