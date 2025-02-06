Düzce'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Düzce son dakika valilik açıklaması

Çilimli'de kar temizleme çalışması





Düzce'nin Çilimli ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri kar kürüme ve kaldırımları temizleme çalışmalarına devam ediyor.





Kar yağışı yurdun belli bir kısmanda etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Çilimli ilçesinde belediye ekipleri çalışmalarına hız verdi. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası güvenliği sağlamak adına kaldırım temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu. Başkan Yıldız, ekiplerin yaya yollarının açık ve güvenli olması için yoğun bir şekilde sahada olduklarını belirtti. Ayrıca, kar yağışı süresince vatandaşların dikkatli olmalarını ve belediye ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olmak için araçlarını uygun şekilde park etmelerini istedi.