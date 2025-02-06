Düzce'de yarın 7 Şubat okullar tatil mi? Düzce son dakika valilik açıklaması

Düzce'de kar yağışı bazı bölgelerde yağışı yer yer yoğun şekilde devam ediyor. Meteoroloji'nin tahminleri sonrasında kar yağışı kent genelinde iki gündür sürüyor. Çocuklar bugün tatil olmasıyla karın keyfini doyasıya yaşadı. Peki Düzce'de yarın okullar tatil olacak mı? Son dakika Düzce Valiliğinden açıklama geldi mi?
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Düzce'de de iki gündür kendisini gösteriyor. Kar yağışının ardından dün valilik açıklama yapmış ve okulları tatil etmişti. Öğrenciler ise yarın da tatil olacak mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Düzce'den son haberler ve tatil ile ilgili bilgiler.
DÜZCE'DE YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce'de yoğun kar yağışı sonrasında dün valilik açıklama yapmış ve eğitime ara vermişti. Düzce'de yarın (7 Şubat) için ise henüz valilikten bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklama yapıldığı anda haberimizde yer alacak.
DÜZCE'DE ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI
Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı. Kent genelinde 2 gündür aralıklarla kar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edilmesinin ardından bazı aileler çocuklarıyla kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan bölgelere gitti.
Çocuklar, Kalıcı Konutlar mevkisindeki eğimli arazide kızakların yanı sıra şambrel ve poşetlerle kaydı. Kar topu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.
Çilimli'de kar temizleme çalışması
Düzce'nin Çilimli ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri kar kürüme ve kaldırımları temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Kar yağışı yurdun belli bir kısmanda etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Çilimli ilçesinde belediye ekipleri çalışmalarına hız verdi. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası güvenliği sağlamak adına kaldırım temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu. Başkan Yıldız, ekiplerin yaya yollarının açık ve güvenli olması için yoğun bir şekilde sahada olduklarını belirtti. Ayrıca, kar yağışı süresince vatandaşların dikkatli olmalarını ve belediye ekiplerinin çalışmalarına yardımcı olmak için araçlarını uygun şekilde park etmelerini istedi.