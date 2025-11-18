e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

1- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,

2- Başvuru sahibinin; 18 yaşını tamamlaması

3- İkamet Şartı:

3-1-a) İl Merkezindeki projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

b) İlçe’de yapılan projeler için İlçe’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

c) Belde’de yapılan projeler için Belde’de, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

d) Büyükşehirlerde İl Merkezi olarak belirlenen ilçelerde (Ek Tablo) ikamet edenler İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.

e) İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.

3-2: Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması

3-3: Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)

3-4: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisi başvuru yapacaklar, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

3-5: Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilirler. Ancak bunun için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri zorunludur. (Bu durumda olanlar Banka Şubelerinden başvuru yapacaklardır.)