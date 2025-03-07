Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu mu?

Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.

Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı mı?

Ece Gürel'in otopsinin sonuçlandığı, buradan çıkacak sonucun çok önemli olduğu belirtildi. Öte yandan Ece Gürel'in bulunduğu montu ve çantasının düzenli bir şekilde bulunduğuna dikkat çekilirken, 5 gün sonra aynı yerin 9 metre ötesinde bulunmasının büyük soru işaretleri oluşturdu.