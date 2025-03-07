Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel, yaşamını yitirdi. Ece Gürel'in ölüm nedeninin uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi. Peki Ece Gürel'in otopsi raporu çıktı mı?
Ormanda 4 gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel hastanede vefat etti. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından uzun süren aramalar sonunda, gece yarısı donmak üzereyken bulunan Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.
Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu mu?
Ece Gürel'in ölümü sonrası ilgi bilgiyi aktaran Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.
Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı mı?
Ece Gürel'in otopsinin sonuçlandığı, buradan çıkacak sonucun çok önemli olduğu belirtildi. Öte yandan Ece Gürel'in bulunduğu montu ve çantasının düzenli bir şekilde bulunduğuna dikkat çekilirken, 5 gün sonra aynı yerin 9 metre ötesinde bulunmasının büyük soru işaretleri oluşturdu.
Ece Gürel nasıl kaybolmuştu?
İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel bugün gece yarısı sağ olarak bulundu.
Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te donmak üzereyken bulundu.
Titrediği ve tamamen uyuşmuş halde olduğu görünen Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.