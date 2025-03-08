ECE GÜREL'İN ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Ece Hanımı kaybettik. Hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Ailesine sabırlar diliyorum." dedi.





ÖN OTOPSİ ROPORU TAMAMLANDI





Gürel, uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirmiş, tedavi sırasında bir süre kalbi durmuş ve entübe edilmişti. Genç kadın 7 Mart saat 03:00 sıralarında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.





Gürel’in Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsi raporu hazırlandı.

Rapora göre radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim izi tespit edilmedi.

Harici muayenede vücudunun çeşitli yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz (cilt altı kanaması) ve sıyrık olduğu belirtildi. Ölüme neden olacak belirgin travmatik emare bulunmadı.





Gürel’in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandı. Kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucu negatif çıktı.

Cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular görüldü. Midesinde de hipotermiyle uyumlu bulgular tespit edildi.

Akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadı.





Ön otopsi raporundaki bulgulara göre şu an için Gürel’in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldi değerlendirildi. Ancak otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtilecek.