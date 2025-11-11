EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak? İş Bankası EGM promosyon ödeme tarihi için gözler bu haftada

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Türkiye İş Bankası arasında imzalanan yeni maaş promosyon anlaşması, teşkilat personelinin gündemindeki yerini koruyor. 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık protokol çerçevesinde, EGM personeline 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Promosyonun ne zaman yatırılacağına dair beklentiler ise Kasım ayının ikinci haftasında yoğunlaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik 100 bin TL’lik maaş promosyonu ödemesi için geri sayım başladı. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde EGM personeline tek seferde 100 bin TL ödeme yapılacak. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte gözler artık promosyon ödeme tarihine çevrildi. Kasım ayının ikinci haftasında girilirken, “EGM promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta hesaplara geçer mi?” sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.
100 Bin TL Promosyon tek seferde yatırılacak
Yapılan anlaşmaya göre, promosyon ödemesi tek seferde ve kesintisiz olarak gerçekleştirilecek. Ödemeler, Türkiye İş Bankası üzerinden doğrudan personelin maaş hesabına yatırılacak. Bu uygulama, son yılların en yüksek banka promosyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Emniyet teşkilatı mensupları, önceki 2022 protokolünün 1 Kasım 2025 itibarıyla sona ermesinin ardından yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ödemelerin Kasım ayının ikinci ya da üçüncü haftasında hesaplara geçmesini bekliyor.
İhaleyi İş Bankası Kazandı
21 Ekim 2025’te gerçekleştirilen ihalede, en yüksek teklifin Türkiye Vakıflar Bankası (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası (88.500 TL) arasında değerlendirilmesinin ardından, İş Bankası teklifini 100.000 TL’ye yükselterek ihaleyi kazandı.
Bu anlaşmayla birlikte, yaklaşık 300 binden fazla EGM personeli için toplam promosyon hacmi 30 milyar TL’yi aşacak.
Promosyon ödemesi bu hafta başlayabilir
Resmî ödeme tarihi henüz EGM veya İş Bankası tarafından açıklanmadı. Ancak mevcut bilgilere göre, maaş protokolü 1 Kasım’da devreye girdiği için ödemelerin Kasım’ın ikinci veya üçüncü haftasında (11-22 Kasım 2025 aralığında) yapılması bekleniyor.
Ödeme takvimi netleştiğinde resmi duyurunun hem Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi hem de İş Bankası duyuruları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
EGM Promosyon sorgulama nasıl yapılacak?
Promosyon ödemesi başladıktan sonra, EGM personeli ödemelerini İşCep mobil uygulaması, işbank.com.tr internet şubesi veya müşteri hizmetleri üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek.