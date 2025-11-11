EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak? İş Bankası EGM promosyon ödeme tarihi için gözler bu haftada

Promosyon ödemesi bu hafta başlayabilir

Resmî ödeme tarihi henüz EGM veya İş Bankası tarafından açıklanmadı. Ancak mevcut bilgilere göre, maaş protokolü 1 Kasım’da devreye girdiği için ödemelerin Kasım’ın ikinci veya üçüncü haftasında (11-22 Kasım 2025 aralığında) yapılması bekleniyor.





Ödeme takvimi netleştiğinde resmi duyurunun hem Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi hem de İş Bankası duyuruları üzerinden paylaşılması bekleniyor.