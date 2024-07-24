EGM terfi sonuçları belli oldu. Emniyet müdürü ve emniyet amiri 2024 Temmuz ayı atama sonuçları için beklenen açıklama geldi. Emniyet atamaları EGM terfileri listesi emniyet mensupları tarafından yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığınca emniyet müdürü ve emniyet amirleri atamaları gerçekleştirildi. Emniyet müdürleri kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalar gerçekleştirildi. İşte Emniyet müdürü atamaları son dakika 2024 kararnamesi.

1 / 5 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi. EGM atama sonuçlarını açıkladı mı? EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı? İşte, EGM atama sonuçları ve terfileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

2 / 5 Emniyet Genel Müdürlüğü, "2024 Yılı Genel Atama Dönemi" duyurusuyla birlikte Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde atamaların tamamlandığını açıkladı.

3 / 5 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirdi.

4 / 5 Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."