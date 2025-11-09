EGM promosyon ödemesi 2025: 100 bin TL’lik maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM promosyon ödeme tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelleri için beklenen promosyon müjdesinde sona yaklaşıldı. 2025 yılı itibarıyla yapılacak yeni banka promosyonu anlaşması kapsamında Türkiye İş Bankası ile imzalar atıldı. Üç yılı kapsayacak yeni dönemde her personele 100 bin TL tutarında maaş promosyonu ödenecek. Peki, EGM promosyon ödemesi ne zaman yapılacak, promosyon hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte EGM promosyonlarında son durum ve tüm detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri için maaş promosyonunda yeni dönem başlıyor. EGM’nin banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı ve her personele 100 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Promosyon, tek seferde ve kesinti olmadan doğrudan maaş hesaplarına yatırılacak. Yeni anlaşma ile birlikte merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personel üç yıllık maaş dönemi boyunca aynı banka üzerinden ödemelerini alacak. EGM yetkilileri, sürecin tamamlanmasının ardından ödemelerin kısa sürede hesaplara geçeceğini bildirdi.
İhaleyi Türkiye İş Bankası kazandı
21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen EGM banka promosyon ihalesi, rekor tekliflerle sonuçlandı.
İhale Komisyonu, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası’ndan gelen teklifleri yeniden değerlendirdi. Vakıfbank 90.000 TL teklifinde ısrar ederken, İş Bankası teklifini 88.500 TL’den 100.000 TL’ye yükseltti. Böylece ihalenin kazananı Türkiye İş Bankası A.Ş. oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası’nın teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi.
EGM Promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?
EGM ile İş Bankası arasında yapılan yeni protokol, 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
2022 yılında imzalanan önceki anlaşma 1 Kasım 2025 tarihinde sona erdiğinden, yeni dönem promosyon ödemesinin Kasım ayının ikinci haftasında, yani 15 Kasım 2025 civarında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Promosyon ödemesi tek seferde ve kesinti olmadan gerçekleştirilecek. Her personelin maaş hesabına doğrudan 100 bin TL yatırılacak.
Sorgulama nasıl yapılacak?
Promosyon ödemeleri başladıktan sonra personeller, Türkiye İş Bankası mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri üzerinden ödeme durumlarını sorgulayabilecek.
Resmi açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurarak, “Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle.” ifadelerini kullandı.
EGM yetkilileri ise, promosyonun gecikmeden ve tek kalemde ödeneceğini, sürecin İş Bankası ile yapılan koordinasyonun tamamlanmasının ardından resmen duyurulacağını bildirdi.
Beklenti kasım ortası
Emniyet personellerinin merakla beklediği 100 bin TL’lik promosyon ödemesinin, Kasım ayının ortasına kadar hesaplara geçmesi öngörülüyor. Resmî ödeme tarihi açıklandığında duyurular EGM ve İş Bankası kanallarından yapılacak.