EGM promosyon ödemesi 2025: 100 bin TL’lik maaş promosyonu ne zaman yatacak? EGM promosyon ödeme tarihi





İhaleyi Türkiye İş Bankası kazandı

21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen EGM banka promosyon ihalesi, rekor tekliflerle sonuçlandı.





İhale Komisyonu, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası’ndan gelen teklifleri yeniden değerlendirdi. Vakıfbank 90.000 TL teklifinde ısrar ederken, İş Bankası teklifini 88.500 TL’den 100.000 TL’ye yükseltti. Böylece ihalenin kazananı Türkiye İş Bankası A.Ş. oldu.





Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası’nın teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi.