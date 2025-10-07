Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?





Duruma bağlı olarak güncellenmiş 2025 ehliyetsiz araç kullanma cezası değişkenlik göstermektedir. Eğer aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa bunun bedeli 18.677 TL olarak belirlenmiş durumda. 15 gün içerisinde eğer ödenirse %25 gibi bir indirim miktar üzerinden yapılmaktadır.

Ancak eğer ehliyetsiz araç kullanan kişi aynı zamanda aracın sahibi değilse bu ceza 2 katına çıkmaktadır.



