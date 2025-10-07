Trafik cezalarına yeni düzenleme getirilmesiyle birlikte birçok cezada artış meydana gelecek. 2025 yılı itibariyle güncellenen ehliyetsiz araç kullanmanın cezası caydırıcı bir noktaya ulaştı. Pek çok kişi bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışmakta ve internetten araştırma yapmaktadır. Peki, ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? İşte güncellenen ehliyetsiz araba sürmenin ceza tutarı.
Trafikte 18 yaşın altındaki ya da ehliyetine el konulan kişiler ciddi kazalara sebep olabilmektedir. O yüzden caydırıcı miktarda ehliyetsiz araba sürme cezaları 2025 yılı itibariyle güncellenmiş durumda. Aynı zamanda ehliyetini yanında bulundurmayan kişiler de yine bu cezaya maruz kalmaktadır.
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
Duruma bağlı olarak güncellenmiş 2025 ehliyetsiz araç kullanma cezası değişkenlik göstermektedir. Eğer aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa bunun bedeli 18.677 TL olarak belirlenmiş durumda. 15 gün içerisinde eğer ödenirse %25 gibi bir indirim miktar üzerinden yapılmaktadır.
Ancak eğer ehliyetsiz araç kullanan kişi aynı zamanda aracın sahibi değilse bu ceza 2 katına çıkmaktadır.
MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Meclis'te yasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Henüz trafik cezalarına ilişkin değişiklikler yasalaşmadı.