Ekim 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel liste

Bankaların emekli promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Temmuz zammının ardından Ekim 2025’te promosyon tutarlarını güncelleyen bankalar, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara 30.000 TL’ye varan nakit fırsatları sunmaya başladı. Kamu ve özel bankaların yeni promosyon rakamları açıklandı; Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank sabit ödemelerini sürdürürken, özel bankalar rekabeti kızıştırdı. Yapı Kredi, Garanti BBVA, DenizBank, Akbank, QNB Finansbank ve ING gibi bankalar, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek şartlarla promosyon tutarlarını yükseltti.





Bazı kampanyalarda toplam ödeme 30 bin TL’yi aşarken, emekliler için “en avantajlı promosyon” seçimi maaş miktarı ve bankanın sunduğu ek avantajlara göre değişiyor.