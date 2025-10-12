Ekim 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel liste

Emekli promosyon ödemeleri Ekim 2025 itibarıyla yenilendi. SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarını alan milyonlarca emekli için bankalar adeta yarışa girdi. Kamu ve özel bankalar, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen nakit promosyonlar sunuyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları sabit promosyonlarını sürdürürken; Yapı Kredi, Garanti BBVA, DenizBank, Akbank, QNB Finansbank, ING ve Türkiye Finans gibi özel bankalar fatura talimatı, kredi kartı harcaması veya dijital bankacılık kullanımıyla ek ödeme fırsatlarını artırdı. Bazı kampanyalarda toplam tutar 30 bin TL’yi aşarken, emekliler için en avantajlı promosyonu belirleyen en kritik unsur maaş miktarı ve bankanın talep ettiği ek koşullar oldu. Peki Ekim 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek emekli maaş promosyonu hangi bankada? İşte bankaların güncel kampanyaları...
Bazı kampanyalarda toplam ödeme 30 bin TL’yi aşarken, emekliler için “en avantajlı promosyon” seçimi maaş miktarı ve bankanın sunduğu ek avantajlara göre değişiyor.
Ekim ayı boyunca devam edecek kampanyalarda promosyon almak isteyen emekliler, maaşlarını e-Devlet üzerinden veya doğrudan bankalar aracılığıyla taşıyabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduran emekliler ise yeniden başvuru yaparak daha yüksek promosyonlardan faydalanma imkânına sahip.
İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI (EKİM 2025)
Yapı Kredi: 30.000 TL’ye varan nakit promosyon (15.000 TL ana promosyon + 15.000 TL ek ödül ve dijital bonus).
DenizBank: 27.000 TL’ye kadar toplam nakit promosyon (ek olarak 7.000 TL harcama iadesi).
Garanti BBVA: 25.000 TL’ye kadar toplam ödül (15.000 TL nakit + 10.000 TL bonus fırsatları).
Akbank: 15.000 TL promosyon + 15.000 TL’ye varan ek ödül; toplamda 30.000 TL’ye ulaşabiliyor.
QNB Finansbank: 15.000 TL ana promosyon + 5.400 TL’ye kadar ek ödül; toplam 20.400 TL.
İş Bankası: 15.000 TL promosyon + 9.000 TL ek ödül.
Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar promosyon (3 yıl taahhütle, maaş toplamına göre).
Vakıfbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon (maaş aralığına göre kademeli ödeme).
Halkbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon (3 yıl taahhüt şartıyla).
ING Türkiye: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + 10.500 TL ek ödül + 2.500 TL iade.
Türkiye Finans: 27.000 TL promosyon + referanslara 2.500 TL’ye kadar ek ödül.
TEB: 12.000 TL promosyon + 9.000 TL ek nakit.
Albaraka Türk: 25.000 TL promosyon + 7.000 TL ek ödül.
Vakıf Katılım: 18.500 TL’ye varan promosyon.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.