Aile destek ödemesi ne zaman Ekim 2024 sorusu hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeniden uzatılan Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayında da hesaplara aktarılacak. Her ay yapılan aile parası ödemeleri 4 farklı gelir aralığında değişiyor ve ödeme bilgisi e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki Aile Destek Programı ödemesi ne zaman, hangi gün yapılacak?

1 /4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek paketi ödemelerini hangi tarihe kadar devam ettireceği ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor.

2 /4 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ay ortasına doğru gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

3 /4 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.