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Aile Destek Programı ödemesi ne zaman, hangi gün yapılacak? Ekim 2024 Sosyal yardım parası ödeme tarihi

Aile Destek Programı ödemesi ne zaman, hangi gün yapılacak? Ekim 2024 Sosyal yardım parası ödeme tarihi

09:043/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Aile destek ödemesi ne zaman Ekim 2024 sorusu hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Yeniden uzatılan Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayında da hesaplara aktarılacak. Her ay yapılan aile parası ödemeleri 4 farklı gelir aralığında değişiyor ve ödeme bilgisi e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki Aile Destek Programı ödemesi ne zaman, hangi gün yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek paketi ödemelerini hangi tarihe kadar devam ettireceği ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?


Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ay ortasına doğru gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?


Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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