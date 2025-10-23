BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurularına göre, İstanbul'da birçok semtin kalabalık mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti nedeniyle elektrikler yaklaşık 10 saat sonra gelecek. İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yapıldı. 14 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası’nda birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece gibi yoğun nüfuslu bölgeler kesintiden etkilenecek ilçeler arasında yer alıyor.







































