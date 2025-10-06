EMEKLİ 3 AYLIK MAAŞ FARKI: 2026 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte 3 aylık zam oranı kesinleşmiş oldu. Temmuz ayı 2,06, Ağustos ayı 2,04 ve Eylül ayı enflasyonu 3,23 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı 7,50 olarak hesaplandı