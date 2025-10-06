Yeni Şafak
EMEKLİ 3 AYLIK MAAŞ FARKI: 2026 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde?

12:396/10/2025, Pazartesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin maaş zammı hesaplamasında kullanılacak 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayında maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak ayında alacakları yeni zammı merak ediyor. Peki, 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşlarına yansıyacak yeni zam oranı için ilk ipucu geldi. TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Temmuz ayında yüzde 16,67 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi. İşte, emekli maaş zammı hesaplamasında öne çıkan oranlar…

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte 3 aylık zam oranı kesinleşmiş oldu. Temmuz ayı 2,06, Ağustos ayı 2,04 ve Eylül ayı enflasyonu 3,23 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı 7,50 olarak hesaplandı

ENFLASYON BEKLENTİNİ ÜZERİNDE AÇIKLANDI

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü %25 ile %30 aralığında belirlerken, Orta Vadeli Program’da yıl sonu için beklenti %28.5 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre eylül ayı enflasyon beklentisi 2,47 olurken, yıl sonu için öngörüler %30,09 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından aylık 3,23 olarak açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi. 

