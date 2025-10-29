EMEKLİ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: Emekli Maaşı 4 Aylık Enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyonu, zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Peki, 4 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, Ocak 2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte uzmanların son tahminleri…
EMEKLİ ZAMMI ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu.
EMEKLİ ZAMMI DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ekim ayı enflasyon verisi henüz belli olmadığı için 4 aylık enflasyon farkı da hesaplanamadı. Bu ayın enflasyonu 3 Kasım’da açıklandıktan sonra emeklilerin 4 aylık enflasyon zam farkı belli olacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.
OVP’DE BEKLENTİ %28.5
Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon öngörüsü %28.5 olarak belirlenirken, Merkez Bankası tahminine göre ise yıl sonu enflasyon aralığı %25 ile %29 seviyelerinde öngörülmüştü.