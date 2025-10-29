EMEKLİ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: Emekli Maaşı 4 Aylık Enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.