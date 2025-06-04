EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME DUYURUSU: SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek 4 bin TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu gözünü hesaplara çevirdi. İlk ödemeler 31 Mayıs itibarıyla başlarken, emekliler bulundukları sigorta statüsüne göre farklı tarihlerde ödemelerini alacak. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri tam olarak hangi gün yatacak?

1 /5 Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinde ödeme süreci resmen başladı. 2025 Kurban Bayramı öncesi 4 bin TL ikramiyeler için tarih takvimi belli olurken, ilk ödemeler 31 Mayıs’ta hesaplara geçti. Sıra şimdi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere geldi. Hangi gruba ne zaman ödeme yapılacak, ikramiyeler bayram öncesi hesaplara geçecek mi? İşte emekli ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar ve gün gün ödeme planı…

2 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Işıkhan açıklamasında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." ifadelerinde bulundu. Buna göre; 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında yatırılacak.

3 /5 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama göre 4A - 4B - 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri tahsis numarasına göre şu şekilde: SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 17, 18, 19 olanlara 2 Haziran 20, 21, 22 olanlara 3 Haziran 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Haziran BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 31 Mayıs Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 1 Haziran

4 /5 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, NEREYE YATACAK? Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.