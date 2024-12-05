EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞECEK Mİ? 17-19-21-26 tarihleri arasında emekli maaşı alanlar dikkat!

Her ayın 17-26’sı arasında maaş alan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kasım ayı ödeme takvimini güncelledi. Emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler, belirlenen ödeme takvimine uygun olarak değişiklik gösteriyor. SGK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan emekliler, Kasım ayı ödemelerinin hangi gün yapılacağını yakından takip ediyor. Ödemeler düzenli olarak ayın 17’sinden itibaren başlayacak ve belirlenen sıralamaya göre 26 Kasım’a kadar tamamlanacak. Peki emekli maaş ödeme takvimi değişti mi?

1 /9 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin merakla beklediği Kasım ayı maaş ödeme takvimi güncellendi. Milyonlarca emeklinin “Kasım ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt aradığı süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine veya doğum yılına göre planlandığını duyurdu. SGK ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ödemeler, bankalarda oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına sıralı bir takvime göre gerçekleştiriliyor. Bu sistemle, maaşlar belirlenen tarihlerde düzenli şekilde hesaplara yatırılacak.

2 /9 Taban Aylığa Zam Gündemde Ocak ayında yapılacak zam oranı kök aylığa yansıtılsa da en düşük maaşta herhangi bir artış yapılmazsa, bazı emeklilerin ellerine geçen tutarda değişiklik olmayacak. Bu durumun önüne geçmek adına taban aylıkta da artış yapılması bekleniyor.

3 /9 Emekli zam oranının netleşeceği 3 Ocak tarihi sonrasında, taban maaş artışı konusu karara bağlanacak.

4 /9 Taban Aylığın SSK ve Bağ-Kur Zam Oranında Artırılması Bekleniyor SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına paralel olarak taban aylığın da artırılması gündemde. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşmişti.

5 /9 Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahmin doğrultusunda, ikinci 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması öngörülüyor. Eğer bu oran taban aylığa yansıtılırsa, en düşük emekli maaşı 14 bin 180 liraya ulaşabilecek.

6 /9 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

7 /9 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

8 /9 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.