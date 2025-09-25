EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI TAHMİNİ 2025: Emekli zammı yeni tahminler geldi mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yapılacak zam, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ekim Cuma günü yayımlayacağı verilerle enflasyon oranını duyuracak. Temmuz 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67’lik zam sonrası en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesine yükselmişti. Açıklanacak Eylül verileri, Ocak zammının hesaplanmasında belirleyici olacak.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ ORAN BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyon verileri yüzde 2,06 olarak açıklandı. Ağustos ayında ise enflasyon aylık yüzde 2,04 yıllık yüzde 32,9 oldu. Memurlar için enflasyon farkı oluşmazken SSK, Bağkur emeklileri için iki aylık enflasyon toplamı yüzde 4,14 oldu.
EYLÜL ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?
Öte yandan eylül ayı enflasyonu için tahminler belli oldu. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.
EMEKLİ ZAMMINDA İKİLİ HESAP
Öte yandan geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. Buna göre 2025 yılında enflasyon rakamlarının yüzde 28,5 olması bekleniyor. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak. Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 şeklinde gerçekleşecek. Enflasyonun bu beklentilere göre gelmesi halinde zam oranı yüzde 11,3 olacak. Böylelikle emekli maaş zamlarına bu oran yansıtılacak.
TEMMUZDA EMEKLİYE ZAMMI YÜZDE 16,67 OLDU
Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan maaş zammı SSK Bağkur emeklileri için yüzde 16,67 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon verilerine göre, ortaya çıkan yeni tablo şu şekilde:
Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58