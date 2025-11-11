Yeni Şafak
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?

11:4311/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık artış oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 16,55 olarak hesaplandı. Gözler şimdi Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 2026’da emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 4 aylık enflasyon farkına göre oluşan zam tablosu…

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 maaş zammında tablo yavaş yavaş netleşiyor. Temmuz-Ekim dönemine ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında dikkate alınacak ilk 4 aylık veri belli oldu. Memurlar için 4 aylık artış yüzde 16,55 olurken, nihai oran Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin eklenmesiyle ortaya çıkacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre emekli maaş artışı çift haneleri şimdiden aştı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI!

Enflasyon yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu.

2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı zammı netleşiyor. Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 4,14 zam almaya hak kazandı. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 ile yüzde 29 arasında değişiyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda emeklilerin yıl sonunda yüzde 7,14 ila yüzde 10,56 oranında zam alması bekleniyor.

ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hem emekliler hem de memurlar senede 2 kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.

Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara bin TL’lik ek artış uygulanacak.

