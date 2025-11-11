EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?

ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hem emekliler hem de memurlar senede 2 kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.