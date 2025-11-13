EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 ENFLASYON FARKI: Enflasyon farkı ile en düşük SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon farkı toplamı 3 Ocak’ta açıklanacak TÜİK verileriyle kesinleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son raporunda revize edilen enflasyon tahminleriyle birlikte, emekli zammına ilişkin üç farklı senaryo gündeme geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı 2026 son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde. 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirleyecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi ve yeni oranlarla birlikte 3 farklı maaş artış senaryosu hesaplandı. İşte en düşük emekli maaşı ve beklenen zam oranı...
EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre;
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda maaş zammı alırken, 2026 Ocak zammının nihai oranı TÜİK tarafından yılın son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek; ancak Merkez Bankası ve önde gelen finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri, emekli maaşlarına yapılacak artışa dair güçlü bir öngörü sunarak milyonlarca vatandaşın yeni yıl maaş beklentilerini şekillendiriyor.
EMEKLİ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Emekli maaşları için 4 aylık enflasyon farkı %10.25 oldu.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK? NE KADAR OLACAK?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri halihazırda yüzde 4,14 oranında zam almaya hak kazanırken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 24 ila yüzde 29 arasında değişmesi, emeklilerin Ocak 2026’da alacağı zam oranının yüzde 7,14 ile yüzde 10,56 arasında şekillenebileceğini gösteriyor; bu öngörüler, yeni yıl maaş artışlarına dair beklentileri güçlendirirken, nihai oranlar TÜİK’in yılın son çeyreğinde açıklayacağı verilerle kesinleşecek