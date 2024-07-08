Emeklilerin merakla beklediği 2024 Temmuz zammı belli oldu. Zam sonucunda kök maaşlar ve ek ödemeler de artacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenleme yapacaklarının müjdesini verdi. Peki, ek ödemeler ne kadar artacak? Emeklilere refah payı verilecek mi, SGK ve Bağkur emeklisinin kök maaşı zamlanacak mı?
Emekli zammı ve memur zammı refah payı ve seyyanen zam olmadan netleşmişti. En düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye ve bekar memurun 30.372 TL olan maaşı da 36.236 TL seviyesine yükseldi. Ancak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ise bir düzenleme yapılmadığı için 10 bin TL’de kaldı. Kök maaş üzerinden bir düzenleme yapılacak. 1.8 milyon emekli düzenlemeden etkilenecek. Peki kök maaş ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne olacak?
Haziran ayı enflasyonu beklentilerin çok çok altında yüzde 1,64 olarak TÜİK tarafından açıklanmıştı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olurken, SSK, Bağ-Kur, memur emekli maaşı ile memur zammı oranı da Temmuz 2024 için belli olmuştu. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye refah payı gelecek mi? Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.
SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar? Emekli 2024 maaşları ne kadar oldu?
SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 19,31 olarak gerçekleşti.
SSK ve Bağkur emeklilerimiz son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.
AK Parti en düşük emekli maaşı için harekete geçti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenleme yapacaklarını belirterek, "Emekli maaşları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Henüz bir karar ve sonuç çıkmış değil" dedi.
En düşük emekli aylığında kök maaşı ne kadar?
‘En düşük emekli aylığı’ Ocak 2024'ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin lira olan bir emekli de yasa gereği 10 bin lira aylık oluyor.
Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak.
'En düşük emekli maaşı'na altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde Temmuz 2024 itibarıyla 'en düşük emekli aylığı' 12 bin 473 liraya yükselecek.
Kök maaş nedir?
Emeklilere kök aylık ve bunun yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. İkisinin toplamı ödenen emekli aylığını ortaya çıkarıyor. Türkiye’de emekli maaşı 10 bin TL’nin altında olan 3,7 milyon kişi bulunuyor.
Maaşı 7 bin lira olan bir emeklinin eline, en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulandığı için, 10 bin lira geçiyor.
SSK, BAĞ-KUR emeklisi temmuz 2024 kök maaş zammı
Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL
Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL
SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL
SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL
Memur ve memur emekli temmuz 2024 zamlı maaşı
En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL
En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL
Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL
Memur maaşı (ocak maaşı zamlı temmuz zammı (yüzde 19,31) sonrası yeni maaşlar)
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762
MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575
ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441
BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074
POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552
UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174
HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060
MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890
PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537
VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161
AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179
Memur emekli maaşı zammı (ocak maaşı zamlı temmuz zammı (yüzde 19,31) sonrası yeni maaşlar)
• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926