EMEKLİLİĞE PRİM İNDİRİMİ GELİYOR! 1800 gün eksikle emekli olunacak: 1999 sonrası sigortalı olana torba yasa ile...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama döneminde ele alınacak önemli düzenlemelerden biri, Bağ-Kur ve SSK sigortalıları arasındaki prim gün farkını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Mevcut sosyal güvenlik sisteminde, Bağ-Kur sigortalıları 9.000 prim günü doldurarak emekli olabilirken, SSK sigortalıları için bu süre 7.200 prim günüdür. Bu fark, Bağ-Kur’luların emeklilik süresini daha uzun hale getirerek, SSK sigortalılarına göre dezavantajlı bir durumda kalmalarına neden olmaktadır. Planlanan bu düzenleme ile Bağ-Kur'lular için prim ödeme gün sayısı 7.200 güne düşürülerek, SSK sigortalılarıyla eşitlenmesi hedefleniyor