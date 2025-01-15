Emeklilik şartları sil baştan değişti! 1 Aralık 2008 öncesi SSK'lılar 4.100 günle yararlanacak: SGK prim ve yaş şartı...

Sağlıkta Kurallar Yeniden Belirlendi!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, engelli emeklilik koşullarını değiştirdiği gibi Genel Sağlık Sigortası'na dair önemli yenilikler de içeriyor.