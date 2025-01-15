Emeklilik şartları sil baştan değişti! 1 Aralık 2008 öncesi SSK'lılar 4.100 günle yararlanacak: SGK prim ve yaş şartı...

Son dakika haberleri... Sigortalılığı 31 Aralık 2008’den önce başlayan engelli bireyler için emeklilik koşulları yeniden düzenlendi. Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40-49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün primle, yüzde 50-59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün primle yaşlılık aylığı alabilecek. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 engelli emeklilik şartlarının detayları…
Son dakika... Meclis’te kabul edilen SGK mevzuat değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı ve 2025 engelli emeklilik şartları netleşti. 1 Aralık 2008 öncesinde çalışmaya başlayan SSK’lılar için erken emeklilik koşulları güncellendi. Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40, 50 ve 60 olanların sigortalılık süreleri ve prim gün şartları yeniden düzenlendi. İşte yeni düzenlemenin detayları ve emeklilik hakkındaki bilinmesi gerekenler…
Sağlıkta Kurallar Yeniden Belirlendi!
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, engelli emeklilik koşullarını değiştirdiği gibi Genel Sağlık Sigortası'na dair önemli yenilikler de içeriyor.
Özellikle 1 Aralık 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmaya başlayan engelli SSK (4A) kapsamındaki vatandaşların emeklilik hakları yeniden düzenlendi. Artık tüm süreçlerde tek yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olacak.
Vergi İndirim Belgesi Sistemi Kalktı
Mevcut uygulamada engelli bireyler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan aldıkları vergi indirim belgesi ile yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu sistem tamamen kaldırıldı. Emeklilik işlemlerinde SGK’nın belirlediği çalışma gücü kaybı oranları esas alınacak.
Çalışma Gücü Kaybı SGK Sağlık Kurulu Tarafından Belirlenecek
Yeni düzenleme ile engelli emeklilik başvurusunda bulunmak isteyen sigortalılar, SGK’ya başvurarak sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu almak zorunda olacak.
Bu rapor, SGK sağlık kurulunca incelenecek ve onaylanması halinde kişi, emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilecek.
2025 Engelli Emeklilik Şartları Belli Oldu
31 Aralık 2008’den önce sigortalı olan engelli bireyler için emeklilik şartları şu şekilde düzenlendi:
Çalışma Gücü Kayıp Oranı %40-%49 Arasında Olanlar:
18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 prim günüyle emekliliğe hak kazanacak.
Çalışma Gücü Kayıp Oranı %50-%59 Arasında Olanlar:
16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 prim günü tamamlanarak emeklilik hakkı elde edilecek.