EMEKLİYE 4000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ödeme tarihi belli oldu mu?

2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyelerle ilgili bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Bu kapsamda 2025 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak belirlenirken, ödemelerin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusu beklenirken, emekliler ödeme takvimi ve hesaplara yatış tarihlerini yakından takip ediyor.
2025 Kurban Bayramı’na yaklaşırken, emekliler için en çok merak edilen konuların başında bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihi geliyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen emekliler, ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödemelerin bayramdan önce yapılması beklenirken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 4 bin TL olarak belirlenen 2025 emekli bayram ikramiyesiyle ilgili takvim yakın zamanda netlik kazanacak. Peki, ikramiyeler bayramdan önce yatar mı? İşte son gelişmeler...
2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.
2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.
İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.