EMEKLİYE 4000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ödeme tarihi belli oldu mu?

2025 Kurban Bayramı’na yaklaşırken, emekliler için en çok merak edilen konuların başında bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihi geliyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen emekliler, ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödemelerin bayramdan önce yapılması beklenirken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 4 bin TL olarak belirlenen 2025 emekli bayram ikramiyesiyle ilgili takvim yakın zamanda netlik kazanacak. Peki, ikramiyeler bayramdan önce yatar mı? İşte son gelişmeler...