EMEKLİYE ENFLASYON FARKI 2025: Emekliye 5 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Ocak zammı için geri sayım sürüyor. Dört aylık enflasyon verisinin kesinleşmesiyle birlikte gözler Kasım ve Aralık ayının rakamlarına çevrilirken, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi de beklenti görünümünü ortaya koydu. Şu ana kadar oluşan zam farkı yüzde 10,25 seviyesinde bulunuyor. Son iki verinin açıklanmasıyla emekli maaşlarında net artış oranı belli olacak.
2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışı için hesaplamalar hız kazanmış durumda. Netleşen dört aylık enflasyon, zammın tabanını oluştururken, Kasım ve Aralık ayı rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın açıkladığı beklenti raporuna göre emekliler için şu ana kadar kesinleşen zam oranı yüzde 10,25. Son enflasyon verilerinin ardından artış oranının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından 3 Aralık saat 10:00'da açıklanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Kasım ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1.59 oldu.
KESİNLEŞEN 4 AYLIK ZAM ORANI!
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı % 10,25 oldu. Kasım ayı enflasyonu yüzde 1,59 olarak açıklanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı % 12'ye yükselecek.
EMEKLİ 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?
Emekli maaş zammı yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda ele alındığında zam oranının % 14-16 seviyelerinde olması beklenmektedir. Kasım-Aralık ayı enflasyonu % 1,5 olarak açıklanırsa zam oranı %13,58, 2,0 olarak açıklanırsa % 14,70, 2,50 olarak açıklanırsa % 15,83 olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Bu oranlar baz alındığında % 14 zam olması durumunda 19 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı 21.660 TL
20 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı ise 22.800 TL'ye yükselecek.
25.000 TL maaş alan bir emekli % 15 zam alınması durumunda maaşı 28.750 TL'ye yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler yılda iki defa maaş zammı alıyor. Bu yılın ilk dönemi için %16,67 oranında zam maaşlara yansıtılmıştı. Yıl sonu enflasyonu % 31-33 seviyesinde olması durumunda en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 19.283 TL'ye ya da 16.637 TL'ye yükselecek.