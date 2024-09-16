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Emekliye Eylül müjdesi geldi! Bankalar güncel miktarı açıkladı: Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor?

10:06 - 16/09/2024 Monday
Yeni Şafak

Eylül ayında da emekliler, dul ve yetimler için banka promosyon fırsatları devam ediyor. Temmuz ayındaki maaş zammı, birçok emeklinin bir üst maaş diliminde promosyondan yararlanabilmesini sağladı. Bu durum, bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek için sunulan promosyon kampanyalarını daha cazip hale getiriyor. İşte Eylül ayı için promosyon miktarları...

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Eylül ayında bankaların emeklilik promosyonları hız kesmeden devam ediyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir fırsatı sunan bu promosyonlar, maaşını belirli bir banka üzerinden bölgelere yönelik özel kampanyalar şeklinde sunuluyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında, emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarına göre 3 yıllık dönem için minimum 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin TL promosyon ödemesi yapılırken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha yüksek ödemeler sunuyor.

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Promosyon Kampanyalarının Detayları:

Şartsız Promosyon Artışı: Şart aramadan 15 bin TL'ye kadar promosyon veren bankalar bulunuyor.

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Ek olarak, bazı bankalar emekli yakınını getirme, kredi kartıyla harcama yapma veya otomatik ödeme talimatı verme gibi koşullarla promosyon ödemelerini artırabiliyor. Böylece emekliler, promosyon ödemelerinde 24 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

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Bankalara Göre Promosyon Tutarları:

AKBANK: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL + otomatik fatura talimatına 500 TL (toplamda 2.500 TL chip para)

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DENİZBANK: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL

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FİBABANKA: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL

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GARANTİ BBVA: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL

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HALKBANK: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL

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ING: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL + otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye kadar ek ödeme

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İŞ BANKASI: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL

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QNB FİNANSBANK: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL + kredi kartı harcamalarına yılda 1.200 TL’ye varan indirim

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VAKIFBANK: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL + emekli kartıyla harcamalara 12.000 TL’ye varan ek ödeme

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YAPI KREDİ: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL + 2 fatura talimatına 1.500 TL ek ödeme

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ZİRAAT BANKASI: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL

Yüksek promosyonlardan yararlanmak için belirlenen tarihler ve şartlar dikkatlice takip edilmeli.

#Emekli
#emekli promosyon
#Emekli maaşı
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