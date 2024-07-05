"Emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı enflasyon verisine göre yüzde 24.73 olarak belirlendi. Emekli vatandaşların gözü zam oranı sonrası refah payına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklama geldi. Işıkhan, çalışan ve emeklilerin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları attıklarını söyledi. Peki, Emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi? Emekliye seyyanen maaş zammı olacak mı?

1 / 7 "Emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi? Emekliye seyyanen maaş zammı olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı enflasyon verisine göre yüzde 24.73 olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı olarak çekecek. Milyonlarca emekli maaş zammı sonrası refah payına odaklandı. Refah payı, Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır.

2 / 7 EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan ve emeklilerin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları attıklarını söyledi.

3 / 7 Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şöyle: Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek.

4 / 7 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

5 / 7 EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLDU? Emeklilerin maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı enflasyon verisine göre yüzde 24.73 olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı olarak çekecek.

6 / 7 REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK? Refah payı, Memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.