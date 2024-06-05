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En çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu: Togg satışlarıyla BMW ve Tesla’yı katladı! İşte mayıs ayı sıfır Km satış raporu

11:29 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:31 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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En çok satan otomobil markaları ve modeller hangileri?

Otomotiv sektörü, her ay değişen satış rakamları ve tüketici tercihlerine göre dinamik bir yapıya sahiptir. Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modellerini sizler için derledik. Bu bilgiler, araç almayı düşünenler ve sektörü yakından takip edenler için rehber niteliğinde olacaktır. Togg T10X satış rekoru kırarak BMW ve Tesla’yı katladı. İşte Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modelleri satış raporu listesi.

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Mayıs ayı, otomotiv sektörü için hareketli bir ay oldu. Sıfır kilometre araç satışlarında gerileme yaşanmasına rağmen, bazı markalar ve modeller öne çıktı.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Bu yazıda, Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modellerini inceleyeceğiz. Peki en çok satan araba markaları hangileri? İşte n çok satan araba modelleri listesi.

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Renault Clio 4 bin 661 adet

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Togg T10X 4 bin 140 adet

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Renault Megane 3 bin 374 adet

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Chery Tıggo 8 pro 3 bin 038 adet

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FIAT Egea 2 bin 873 adet

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Toyota Corolla 2 bin 638 adet

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Volkswagen Taigo 2 bin 606 adet

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Honda City 2 bin 593 adet

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Volkswagen Polo 2 bin 414 adet

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Hyundai i20 2 bin 221 adet

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Dacıa Duster 2 bin 035 adet

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En çok satılan elektrikli otomobiller hangileri?

Mayıs ayında elektrikli otomobil satışları 7 bin 349 adedi buldu. En çok satan elektrikli otomobil 4 bin 410 adetle Togg T10X oldu. Bu markayı 550 adetle Ssangyong Torres, 158 adetle BMW 5 serisi izledi. Tesla ise mayısta sadece 10 adet Model Y teslim edebildi.

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En çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu: Togg satışlarıyla BMW ve Tesla’yı katladı! İşte mayıs ayı sıfır Km satış raporu