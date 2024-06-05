Otomotiv sektörü, her ay değişen satış rakamları ve tüketici tercihlerine göre dinamik bir yapıya sahiptir. Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modellerini sizler için derledik. Bu bilgiler, araç almayı düşünenler ve sektörü yakından takip edenler için rehber niteliğinde olacaktır. Togg T10X satış rekoru kırarak BMW ve Tesla’yı katladı. İşte Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modelleri satış raporu listesi.

1 / 14 Mayıs ayı, otomotiv sektörü için hareketli bir ay oldu. Sıfır kilometre araç satışlarında gerileme yaşanmasına rağmen, bazı markalar ve modeller öne çıktı.

2 / 14 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Bu yazıda, Mayıs ayında en çok satan araba marka ve modellerini inceleyeceğiz. Peki en çok satan araba markaları hangileri? İşte n çok satan araba modelleri listesi.

3 / 14 Renault Clio 4 bin 661 adet

4 / 14 Togg T10X 4 bin 140 adet

5 / 14 Renault Megane 3 bin 374 adet

6 / 14 Chery Tıggo 8 pro 3 bin 038 adet

7 / 14 FIAT Egea 2 bin 873 adet

8 / 14 Toyota Corolla 2 bin 638 adet

9 / 14 Volkswagen Taigo 2 bin 606 adet

10 / 14 Honda City 2 bin 593 adet

11 / 14 Volkswagen Polo 2 bin 414 adet

12 / 14 Hyundai i20 2 bin 221 adet

13 / 14 Dacıa Duster 2 bin 035 adet