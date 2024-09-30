EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR! İki düzenle daha eklenecek: 1999 sonrası sigortalı olanlar...

Bu yıl emekli olanlar, gelecek yıl emekli olacaklara göre daha yüksek aylık alacak. Bunun nedeni, emekli maaşı hesaplamasında kullanılan enflasyon ve büyüme oranlarının bu yıl daha avantajlı bir tablo sunması. Yüksek maaş avantajını yakalamak isteyenler, başvurularını erkenden yaparak sistemde yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluğun önüne geçmek ve başvuru sürecini hızlandırmak için ilgili kurumlar harekete geçti. Hazırlanacak yeni emeklilik paketine, başvuruların daha düzenli işlenmesini sağlayacak iki önemli düzenleme eklenmesi planlanıyor.

1 /12 Emeklilik sistemindeki sorunların önüne geçmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek yıl emekli olacakların bu yıl olanlardan daha az aylık alacak olması gibi bazı konuların masada olması olması bekleniyor.

2 /12 Emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için çalışma yürütülüyor.

3 /12 Gelecek yıl emekli olanlar, bu yıl emekli olanlara göre daha az aylık alacak.

4 /12 Bu nedenle emeklilik başvurularında yığılma oluştu. Yoğunluğun önüne geçmek için bir süredir çalışma yapılıyor.

5 /12 Hazırlanacak çalışmaya emekliler ile ilgili iki madde daha eklenecek.

6 /12 Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili...

7 /12 Maaşlarının sosyal destekle bu seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.

8 /12 En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

9 /12 Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emekli zam alamayacak.

10 /12 Diğer bir düzenleme ile de prim gün sayısı eşitsizliğinin çözülmesi hedefleniyor.

11 /12 Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor.