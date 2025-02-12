En uygun fiyatlı sıfır araba modeli belli oldu! 964.900 TL'den satışa sunuluyor

Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 3 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 7-8 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı)