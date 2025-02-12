En uygun fiyatlı sıfır araba modeli belli oldu! 964.900 TL'den satışa sunuluyor

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, otomobil fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Türkiye’de en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri belli olurken, yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte 2024 model araçlar için distribütörlerin kampanyaları hız kazandı. Stokları eritmek isteyen markalar çeşitli indirimler sunarken, 2025 model araçların piyasaya sürülmesiyle fiyatların yukarı yönlü seyri sürüyor.
2025 model araçların piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlemleniyor. Distribütörler yıl sonu kampanyalarıyla 2024 model araçlar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
EN UCUZ OTOMOBİLLER BELLİ OLDU EGEA
En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı yerli üretim olan Fiat Egea aldı. Egea 964 bin 900 lirayla ilk sırada bulunurken Hyundai i10 965 bin lirayla ikinci sıraya yerleşti. KIA Picanto 1 milyon 33 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.
OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL
Fiyatlardaki dengelenme, arz ve talebin değişkenlik göstermesi otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı. Sıfır otomobili alıp garajda bekletenler satamadıkları için her geçen gün zarar etmeye devam ediyor.
SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT
Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.
Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.
MUTLAKA PAZARLIK EDİN, FİYAT DÜŞÜRECEKLERDİR
Sıfır olsa da pazarlık etmeyi unutmayın. Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir.
Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 3 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 7-8 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı)
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale - 1.749.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Bg Advanced S Tronic - 2.270.940 TL
BMW 120 M Sport Mild Hybrid Otomatik Benzinli 140 Bg - 2.483.100 TL
Cupra Born - 1.895.000 TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy Benzinli 95 Hp - 964.900 TL
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125 PS 6 İleri Manuel Benzin/Hibrit - 1.506.700 TL
Mercedes A200 AMG Benzin Otomatik - 2.547.200 TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 111 Ps - 1.349.000 TL
Opel Corsa Edition 1.2 75 Hp Benzin Manuel - 1.190.900 TL
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 Bg - 1.103.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 Hp Style DSG - 1.315.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life - 1.299.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.370.000 TL
TOGG V1 RWD Standart Menzil - 1.440.000 TL
Lexus LBX Emotion Hybrid - 2.115.000 TL
BYD DOLPHIN - 1.284.500 TL
Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik - 1.335.000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump - 965.000 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT - 1.033.000 TL
Citroen C4.1.2 PureTech 130 Hp - EAT8 You - 1.400.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW - 1.463.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Vision - 1.820.000 TL