Engelli maaşı yattı mı? 2025 yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? PTT engelli evde bakım yardımı sorgulama

2025 yılı engelli maaşı nisan ödemelerine ilişkin detaylar hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Düzenli olarak yapılan yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceği ise merak edilen konular arasında. Engelli maaşı yattı mı? PTT ile yaşlı ve engelli evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? soruları ile ilgili açıklamalar haberimizde.
Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen maaşlar için gelecek dönem ödeme tarihleri merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, engelli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve bayramdan önce yatar mı? gibi sorular araştırılan konulardan. Bu sene 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, Nisan ayı ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
2025 NİSAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Mart günü yaşlı ve engelli aylıklarını yatırmıştı. Engelli maaşı, engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar ile sosyal güvencesi olmayanlara ödeniyor. Engelli ve engelli yakını maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın başında ödeniyor.
30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek, 29 Mart ise bayram arefesi olacak. Bu tarihlerden önce engelli maaşı ödemesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl bayramdan önce ödenen engelli aylığının erken ödenmesine dair resmi açıklama olmasa da bayramın öncesinde ödemeden yararlananların hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor.
EVDE BAKIM YARDIMI, 65 YAŞ MAAŞI, ENGELLİ AYLIĞI YENİ ZAMLI TUTAR NE KADAR OLDU?
Yaşlı aylığı, evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı ve engelli maaşı, 2025 Ocak itibarıyla zamlandı. Emekli ve memur maaşı, 2025 Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Bu artışla beraber birçok kalemde de artış meydana geldi. Yaşlı aylığı 4 bin 664 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin aylıkları 5 bin 584 liraya, evde bakım yardımı 10 bin 125 liraya ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de 7 bin 94 liraya yükseltildi.
ENGELLİ AYLIĞI E-DEVLET PTT SORGULAMA EKRANI
E-Devlet'in PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama ekranı ile engelli maaşı işlemleri gerçekleştirilebiliyor.