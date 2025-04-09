Engellilerin emeklilikleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyle 2008’den önce çalışmaya başlayanlar için şartlar kolaylaştı. Yeni yasa ile 2008 öncesi sigortalı olanların Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkileri kesiliyor, SGK sağlık kurulları raporuna göre engellilik derecesi belirlenip, bu şartlara göre emekli olabilecekler. Peki engellilik derecesine göre nasıl emekli olunur? Yüzde 40-49, 50-59 60 ve üzeri engeli olanlar kaç prim gün ile emekli olacak?

1 /7 Engellilerin emekliliği ile ilgili yeni düzenleme yapıldı ve yasa çıktı. Burada kritik tarih 2008. Yeni yasa ile 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan engelliler ile 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar emeklilik açısından aynı şartlara tabi oldular, emeklilikleri kolaylaştı. Peki Engelli emekliliğinin şartları nedir? Yüzde 40-49 engelliliği olanlar kaç prim gün ile emekli olacak?

2 /7 Yeni düzenleme ile engelli emeklilik nasıl olacak? 1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişli olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi indirimine esas engellilik derecesine göre emekli olurlarken; 2008’den sonra sigortalı olanlar SGK Sağlık Kurulu raporuna göre emekli oluyorlardı.

3 /7 Yeni yasa ile 2008 öncesi sigortalı olanların Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkileri kesiliyor, SGK sağlık kurulları raporuna göre engellilik derecesi belirlenip, bu şartlara göre emekli olabilecekler.

4 /7 Engellilik derecesine göre nasıl emekli olunur? Yeni düzenleme ile 2008 öncesi sigortalı olanların Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkileri kesiliyor, SGK sağlık kurulları raporuna göre engellilik derecesi belirlenip, bu şartlara göre emekli olabilecekler.

5 /7 Bu kapsamda 2008’den önce sigortası olanlar, yasa çıktıktan sonra SGK sağlık kurullarından engellilik raporu alacaklar, alacakları çalışma gücü kaybı raporuna göre de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayanlar emekliliğe hak kazanacaklar.

6 /7 2008 öncesi sigortalılardan yüzde 40-49 engelliliği olanlar 18 yıl çalışıp 4100 prim gün ile emekli olabilecek.