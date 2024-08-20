Kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme kararını verdi. Tutuksuz yargılanacak Dilan Polat cezaevinden çıktı. Dilan Polat’ın tahliyesi sonrası gözler Engin Polat’a çevrildi. Peki, Engin Polat tahliye olacak mı, mahkeme ne zaman görülecek?
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat tahliye edildi. Dilan Polat’ın tahliyesi sonrası gözler eşi Engin Polat’a çevrildi. Peki Engin Polat tahliye edilecek mi? Engin Polat'ın mahkemesi ne zaman?
Engin Polat karar sonrası ne dedi?
Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.
Engin Polat tahliye oldu mu?
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5'i tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bunun üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.
Talebi değerlendiren mahkeme, sanık Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti.
Tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olmasını dikkate alan mahkeme, Polat'ın tahliyesini kararlaştırdı.
Mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Polat çiftinin davası Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de başlayacak.