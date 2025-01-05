Enflasyon rakamlarıyla birlikte 65 yaş aylığında artış oldu. Buna göre 2025 yılı 65 yaş aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 664 liraya yükseldi. Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR kurumu tarafından emekli olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı, yılda dört defa ödenir. Peki 65 yaş aylığı almanın şartları nelerdir? Eşi emekli olan bir kişi 65 yaş aylığı alabilir mi? İşte detaylar.

1 /9 Milyonlarca vatandaşın gözü aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak. Peki 65 yaş aylığı ne kadar, kimler yaşlılık maaşı alır? Kocası emekli olan kadın 65 yaş maaşı alır mı?

2 /9 Eşi emekli olan kadın 65 yaş aylığı alabilir mi? 65 yaş üstü yaşlı aylığı alabilmek için, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin 3/1 sınırın altında olması gerekmektedir. Bu durumu daha iyi anlamanız için bir örnek vermek gerekir. 65 yaş üstü kişinin eşi emekli ve aylık taban emekli maaşı 12.500 TL almaktadır. Eşin aylık geliri 12.500 TL olduğunda, kişi başına düşen aylık gelir şu şekilde hesaplanır: 12.400 TL / 3 = 4.166 TL

3 /9 Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden fazla olduğundan ve bu nedenle gelir kriterini aşan eşi emekli olan 65 yaş üstü kişiye 65 yaş aylığı bağlanmaz. Kocası emekli olan 65 yaş üstü bir kadın , kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu için 65 yaş aylığı gelir sınırını aşarsa bu aylığı alamaz; ancak, eğer çift kira ödüyorsa ve emsal kira bedeli mevcutsa, toplam aylık gelirden bu bedelin düşülerek durumun yeniden değerlendirilmesi gerekir.

4 /9 65 yaş aylığı için haneye giren toplam gelir, hanede kişi sayısı fazla olsa bile sadece 65 yaş üzeri olan iki eş üzerinden hesaplanır. Bundan dolayı eşi emekli olan bir kişinin evine emekli maaşı girdiğinde ve bu gelir 2’ye bölündüğünde sonuç asgari ücretin üçte birinin üstünde olduğundan eşi emekli olan kişi 65 yaş aylığı alamayacaktır.

5 /9 65 yaş aylığı şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı, sosyal güvenlik sistemine 2022 Sayılı kanunla eklenmiştir. Söz konusu kanuna göre; yardıma ve bakıma muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarının hayatlarını idame ettirebilmelerini amaçlayan aylık, devlet tarafından bağlanan bir maaş türüdür.

6 /9 Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR kurumu tarafından emekli olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı, yılda dört defa ödenir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında ödenen maaşların ilk ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla yapılırken sonraki ödemeler PTT tarafından yapılır. 65 yaş maaşı almanın şartları şu şekildedir:

7 /9 65 yaş üstü olmak T.C. vatandaşı olmak Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak Nafaka almıyor olmak Sağlık sigortasına sahip olmamak Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak Bu şartların tamamını sağlayan vatandaşlar yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilir. Ancak belirtilen şartlardan bir tanesinin dahi yerine getirilmemiş olması, kişinin 65 yaş aylığı başvurusunun reddedilmesi ile sonuçlanır.

8 /9 65 yaş aylığı kimlere verilir? 65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla görevli kimsesi olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir aylık hakkı bulunmayan, nafakası olmayan ya da bağlanması mümkün olmayan, kısacası herhangi bir geliri olmayan muhtaçlığı belirlenmiş kişilere verilir. 65 yaş kriteri, kişilerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır.