Evlilik yardımıyla ilgili 150 bin TL’lik destek verilecek. Destek, yüzde 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak ödenmekte. Evlenecek olan çiftlerin üzerinde taşınmaz olmaması aranan şartlarından biri. Peki evlilik yardımından kimler faydalanabilir, başvurular nasıl oluyor? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu E-Devlet ile nasıl yapılır? 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi başvuru bilgileri.
2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda evlenecek olan çiftlere destek ve aile yardımı var. Evlenen 5 bin 348 çifte ayrı ayrı 150 bin TL ödendi. Evlilik öncesi eğitimden 2.1 milyon genç faydalandı. 14 bin TL’lik çeyiz desteği için 1345 hesap açıldı. Peki evlilik yardımından kimler faydalanabilir, başvurular nasıl oluyor?
2025 yılı "Aile Yılı" kapsamında, yeni evlenecek genç çiftlere yönelik 150 bin TL tutarında faizsiz evlilik kredisi desteği sunulmaktadır. Bu kredi, 48 ay vadeli olup ilk 2 yılı geri ödemesizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek. Sabıka kaydının uygun olması, yani devlet güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak. 150 bin TL evlilik kredisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
EVLİ ÇİFTLER BAŞVURABİLECEK Mİ?
Krediye medeni durumu bekâr olan çiftlerden resmi nikâh tarihlerine en az 2 en çok 6 ay kalmış olanlar başvuru yapabilir. Eşini kaybetmiş ya da boşanmış olanlar da şartları taşımaları halinde başvuru yapabilir.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.
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