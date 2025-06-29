EYT sonrası emeklilik tablosu: Kademeli emeklilik şartları ne olacak? 2000 sonrası emeklilik yaş, prim ve yıl şartı

Kademeli emeklilik, belirli bir tarihten sonra sigortalı olan kişilerin emeklilik haklarını aşamalı olarak kazanmasını ifade eden bir sistemdir. Bu modelde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı sabit bir şekilde değil, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artar. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için geçerli olan bu uygulama, ani geçişleri önleyerek daha dengeli bir geçiş süreci sunmayı amaçlar. Kademeli emeklilik sayesinde, farklı yıllarda sigorta girişi yapan bireyler, emeklilik şartlarını adım adım tamamlar ve sisteme uyum sağlama imkânı bulur. EYT düzenlemesi sonrası çok sayıda çalışan EYT’yi kıl payı kaçırdı. Vatadaşlar, kademeli emeklilik tablosunun yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Bu talepler, sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim günü şartlarının daha adil bir şekilde belirlenmesini hedefliyor.