EYT sonrası emeklilik tablosu: Kademeli emeklilik şartları ne olacak? 2000 sonrası emeklilik yaş, prim ve yıl şartı

EYT düzenlemesi sonrasında, özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Şu an itibarıyla, kademeli emeklilik sistemi resmen yürürlüğe girmiş değil ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme planlanmadığı belirtiliyor. Ancak, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar için mevcut yasalar çerçevesinde belirli emeklilik şartları bulunuyor. Peki 2000 yılı sonrasına erken emeklilik gelecek mi? Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişecek mi? İşte kadın ve erkeklerde emeklilik tablosu son durum bilgileri...
Yeni emeklilik düzenlemesi kapsamında, özellikle EYT sonrası emeklilik tablosu merak konusu olmaya devam ediyor. 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca kişi için kademeli emeklilik beklentisi artarken, "Kademeli emeklilik var mı, şartları ne olacak?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Mevcut düzenlemelere göre 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı aşamalı olarak uygulanıyor. Yapılacak yeni düzenlemenin, bu grubu kapsayacak şekilde kademeli emeklilik şartlarını esnetmesi ve emeklilik tarihlerini öne çekmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı modelle birlikte, adil bir sistem kurulması ve emeklilik tablosunun yeniden şekillenmesi hedefleniyor.
Kademeli emeklilik, belirli bir tarihten sonra sigortalı olan kişilerin emeklilik haklarını aşamalı olarak kazanmasını ifade eden bir sistemdir. Bu modelde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı sabit bir şekilde değil, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak artar. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için geçerli olan bu uygulama, ani geçişleri önleyerek daha dengeli bir geçiş süreci sunmayı amaçlar. Kademeli emeklilik sayesinde, farklı yıllarda sigorta girişi yapan bireyler, emeklilik şartlarını adım adım tamamlar ve sisteme uyum sağlama imkânı bulur. EYT düzenlemesi sonrası çok sayıda çalışan EYT’yi kıl payı kaçırdı. Vatadaşlar, kademeli emeklilik tablosunun yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Bu talepler, sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim günü şartlarının daha adil bir şekilde belirlenmesini hedefliyor.
Emeklilik şartları nedir? Kademeli emeklilik şartları
8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.
EYT Kademeli Emeklilik Tablosu
Kademeli emeklilik, EYT sorununu çözmek için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, EYT sorununun tamamen çözülmesi için, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarının da düşürülmesi gerekmektedir. Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. A Haber’de yer alan habere göre, kademeli emeklilik ile sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
9 Eylül 1999 sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
9 Eylül 1999 sonrası 43 yaş ve 6.250 prim günü ile emekli olabilir.
2000 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
2000 sorası sigorta girişi olan kadınlar 43 yaş ve 6.325 prim günü ile emekli olabilir.
2001 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
43 yaş ve 6.400 prim günü ile emekli olabilir.
2002 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
43 yaş ve 6.475 prim günü ile emekli olabilir.
2003 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
44 yaş ve 6.550 prim günü ile emekli olabilir.
2004 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
45 yaş ve 6.625 prim günü ile emekli olabilir.
2005 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
46 yaş ve 6.700 prim günü ile emekli olabilir.
2006 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
47 yaş ve 6.775 prim günü ile emekli olabilir.
2007 sorası sigorta girişi olan kadınlar ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
48 yaş ve 6.850 prim günü ile emekli olabilir.
9 Eylül 1999 sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
9 Eylül 1999 sigorta girişi olan erkekler 45 yaş ve 6.250 prim günü ile emekli olabilir.
2000 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
2000 sorası sigorta girişi olan erkekler 45 yaş ve 6.325 prim günü ile emekli olabilir.
2001 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
45 yaş ve 6.400 prim günü ile emekli olabilir.
2002 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
45 yaş ve 6.475 prim günü ile emekli olabilir.
2003 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
46 yaş ve 6.550 prim günü ile emekli olabilir.
2004 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
47 yaş ve 6.625 prim günü ile emekli olabilir.
2005 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
48 yaş ve 6.700 prim günü ile emekli olabilir.
2006 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
49 yaş ve 6.775 prim günü ile emekli olabilir.
2007 sorası sigorta girişi olan erkekler ne zaman yaş yaşında kaç prim günle emekli olacak?
50 yaş ve 6.850 prim günü ile emekli olabilir.
Kademeli emeklilik var mı, emeklilik sistemi, yaş ve prim gün sayısı değişecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."